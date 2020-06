Sassi contro poliziotti, un ferito

(ANSA) - FOGGIA, 1 GIU - Un gruppo di una cinquantina di giovanissimi ha lanciato alcuni sassi contro una volante della polizia impegnata in un servizio anti movida nel centro di Foggia e un agente è rimasto ferito. E' accaduto ieri sera in piazza Mercato, nel cuore del centro storico di Foggia. L'agente ferito è stato raggiunto da una pietra ad un ginocchio e guarirà in dieci giorni. A denunciare l'accaduto è stato il Sap - Sindacato autonomo di polizia - di Foggia. A quanto si appende la volante è intervenuta ieri sera verso le 23 nella zona dove si concentra il maggior numero di locali notturni. Alla vista dei poliziotti i ragazzini hanno iniziato a lanciare sassi per evitare di essere controllati. Una pietra ha ferito l'agente. A quel punto sono arrivati i rinforzi, tra cui anche alcuni agenti in borghese, ma i ragazzini sono riusciti a disperdersi.