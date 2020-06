Coronavirus: oggi in Puglia due decessi e quattro contagi

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Oggi in Puglia ci sono stati due decessi, uno in provincia di Bari e uno nel Foggiano, per coronavirus e, su 998 tamponi processati, quattro nuovi contagi, di cui tre nel Barese e uno in provincia di Foggia. Le vittime del coronavirus, quindi, salgono a 506, mentre i pazienti guariti sono 2.837. I pugliesi ricoverati negli ospedali sono 151, quelli in isolamento domiciliare 1.004. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 119.650 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.498. Attualmente risultano contagiati 1.155 pugliesi.(ANSA).