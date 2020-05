Flash mob artisti Bari, lasciati indietro

(ANSA) - BARI, 30 MAG - Anche gli artisti pugliesi hanno partecipato al flash mob organizzato in 13 piazze italiane per chiedere più interventi a favore dello spettacolo dal vivo e della cultura, fermi da mesi a causa dell'emergenza sanitaria.

Almeno un centinaio tra attori, ballerini, coreografi, tecnici e altri addetti provenienti da diverse città, hanno manifestato davanti al Teatro Piccinni di Bari, con mascherine, cartelli, megafoni e attrezzi di scena.

Non si sono scoraggiati neppure con la pioggia battente caduta per ore. Gli artisti, tra banchetti colorati e ombrelli, a distanza di sicurezza uno dall'altro, hanno letto gli articoli della Costituzione che parlano di cultura, arte e lavoro. Al sit-in anche l'assessora comunale alla Cultura, Ines Pierucci.

"Ci avete lasciati dietro le quinte", recitava un cartello, "attore al lavoro" un altro. Chiedono "un reddito di continuità" fino alla "ripresa piena" e "un tavolo" immediato, sulla riapertura in sicurezza per tutti, artisti e pubblico, e finanziamenti pubblici. (ANSA).