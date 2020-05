Fanno esplodere bancomat,via col bottino

(ANSA) - SAN PAOLO DI CIVITATE (FOGGIA), 30 MAG - Hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Credem di San Paolo Civitate e hanno portato via la cassetta contenente il denaro, il cui ammontare è in corso di quantificazione.

L'assalto è avvenuto alle alle 4.30 circa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, quattro malviventi arrivati a bordo di un'auto hanno piazzato un ordigno di tipo 'marmotta' nello sportello automatico. Il boato è stato avvertito in tutto il paese. Ingenti i danni provocati all'istituto di credito, particolarmente danneggiati risultano arredi interni . A quanto si apprende, i malviventi hanno poi caricato la cassetta contente il denaro su un un furgoncino. Un particolare, questo, ancora al vaglio dei carabinieri che visioneranno i filmati dell'impianto di vidoesorveglianza della banca. (ANSA).