Tornano i voli Swiss tra Zurigo e Brindisi

(ANSA) - BARI, 29 MAG - Swiss Air riprende a volare tra Brindisi e Zurigo dal 13 giugno, con una doppia frequenza settimanale. Lo annuncia Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia. Swiss International Air Lines, sottolinea, è "tra i primi vettori a comunicare la ripresa delle operazioni proprio sull'aeroporto di Brindisi. L'annuncio segna un ulteriore passo in avanti verso una graduale ripresa dell'operatività dello scalo che, al pari di quasi tutti gli aeroporti italiani, ha dovuto sospendere l'attività a seguito dei provvedimenti governativi", per un periodo che ha permesso interventi per garantire i protocolli di "sicurezza per vettori, operatori aeroportuali e passeggeri".

Per Steffen Weinstok, senior director Sales Italy & Malta Lufthansa Group, "la ripresa di questa tratta si colloca all'interno del nuovo programma annunciato per la seconda metà di giugno, in cui le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa torneranno ad offrire 173 frequenze settimanali in ben 14 aeroporti in tutta Italia", secondo mercato europeo per il gruppo dopo quello interno. (ANSA).