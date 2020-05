2 giugno: Fai apre S.Maria di Cerrate

(ANSA) - BARI, 29 MAG - Per la Festa della Repubblica, martedì 2 giugno il Fondo Ambiente Italiano (Fai) apre a contributo libero i beni culturali che gestisce in concessione, compresa l'Abbazia di Santa Maria di Cerrate in provincia di Lecce.

Il Fai riapre i beni al pubblico dopo la chiusura per il lockdown e lo fa con visite a prenotazione obbligatoria sul sito www.ibenidelfai.it (altre info: www.fondoambiente.it ) per le norme di sicurezza da rispettare. L'accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°. Tutte le aree comuni saranno sottoposte a igienizzazione costante. Inoltre "dal 2 giugno - si legge in una nota - medici, infermieri e personale sanitario che visiteranno i beni o parteciperanno agli eventi nazionali organizzati dalla Fondazione potranno ricevere in omaggio la tessera di iscrizione".

L'Abbazia di Santa Maria di Cerrate è data in concessione al Fai dalla Provincia di Lecce. Sulla strada che collega Squinzano a Casalabate, è uno dei più significativi esempi di Romanico otrantino. (ANSA).