Coronavirus: un decesso e 5 nuovi contagi oggi in Puglia

(ANSA) - BARI, 28 MAG - Un altro decesso, sempre in provincia di Brindisi come ieri, e 5 nuovi contagi da coronavirus oggi in Puglia su 2.447 tamponi eseguiti, così suddivisi: uno nel Tarantino, due in provincia di Lecce, uno nel Foggiano e uno nel Brindisino. Con il paziente morto oggi, salgono a 496 le vittime del coronavirus in Puglia, stando alla lettura del bollettino regionale. I pazienti guariti sono 2.590, quelli ricoverati negli ospedali 180, mentre i pugliesi in isolamento domiciliare sono 1.148. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 111.946 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.481. Attualmente risultano essere positivi al coronavirus 1.395 pugliesi.(ANSA).