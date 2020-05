Concerto per medici, Cucinotta 'grazie'

(ANSA) - BARI, 28 MAG - Prosegue con una testimonial d'eccezione, l'attrice Maria Grazia Cucinotta, il progetto 'L'Italia che Canta', curato dall'Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari che, in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ha organizzato un ciclo di concerti "virtuali" dedicati a tutti i medici e gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19, agli ammalati e a tutti coloro che hanno perso i propri cari a causa della pandemia.

"Non avremmo potuto farcela senza l'impegno dei medici - afferma Cucinotta presentando il concerto - e di tutti gli operatori sanitari che hanno prestato la propria opera anche mettendo a rischio e sacrificando la propria vita". Nel videoclip l'Orchestra esegue due popolari canzoni del passato: "Parlami d'amore Mariù" (di Neri - Bixio) e "Mamma" (di Bixio-Cherubini).

