2 giugno:Frecce Tricolori sorvolano Bari

(ANSA) - BARI, 28 MAG - E' arrivato a Bari il giro d'Italia delle Frecce Tricolori che in occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, sta sorvolando dallo scorso 25 maggio tutti i capoluoghi di regione. La Pattuglia acrobatica ha sorvolato il Lungomare di Bari comparendo con la scia tricolore verso le 9.30 da sud, al largo della spiaggia di Pane e Pomodoro, per proseguire in direzione nord verso il porto, i quartieri costieri di San Girolamo e Fesca, e dopo avere virato al largo di Palese è rientrata verso la città. Il tricolore lasciato al suo passaggio è stato visibile anche dai quartieri più interni.

Molta gente è riuscita a catturare dai balconi e per strada gli attimi del rapido passaggio delle Frecce, ma l'arrivo a sorpresa (l'orario non era stato ufficializzato) ha evitato che si creassero per strada grossi assembramenti.