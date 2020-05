Rissa tra studenti a Bari, due accoltellati

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Rissa con feriti tra 21 studenti, tutti minorenni tranne un 18enne incensurato, colpito da 7 coltellate alla schiena, avvenuta nella tarda serata di ieri al quartiere Libertà di Bari, vicino a piazza Risorgimento. Il 18enne, colpito in punti non vitali e trovato in piazza Garibaldi, è stato poi trasferito al Policlinico.

Sono intervenuti agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, su segnalazione del 113, che hanno setacciato la zona. Altri equipaggi della Polizia hanno rintracciato nelle vicinanze un folto gruppo di ragazzini, uno dei quali era stato anche lui accoltellato alla schiena, trasportato in ospedale con una ferita non grave ma, febbricitante è stato sottoposto a tampone per Covid19 e ricoverato in osservazione. Anche su altri minorenni del gruppo sono stati trovati evidenti segni della rissa appena avvenuta, con escoriazioni sul corpo, alcuni in possesso di oggetti atti ad offendere, compresi un coltello e una mazza da Baseball.

La loro posizione è al vaglio degli investigatori e non si esclude una denuncia per rissa. Ulteriori indagini sono in corso. (ANSA).