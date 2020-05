Air Dolomiti torna con volo Firenze-Bari

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Air Dolomiti, compagnia italiana del Gruppo Lufthansa, ritorna a volare sulla Puglia, aggiungendo una nuova rotta Firenze-Bari, a partire dal 19 giugno, ai voli domestici già annunciati per Catania, Palermo e Cagliari con quattro frequenze settimanali. Il volo sarà operativo il lunedì, giovedì, venerdì e domenica, in partenza da Firenze alle 11:55 con arrivo a Bari alle 13:10 e ritorno dallo scalo pugliese alle 13:50 con arrivo in Toscana alle 15:05.

In fase di prenotazione online dal sito della compagnia (www.airdolomiti.it) sarà possibile bloccare la tariffa ed effettuare il pagamento in un momento successivo, entro sette giorni dalla partenza del volo scelto, o modificare e cancellare la data di partenza gratuitamente, ricevendo il rimborso dell'intero costo entro sette giorni dalla data del volo. In questo modo, Air Dolomiti intende permettere di organizzare il viaggio con "flessibilità anche in situazioni di incertezza e costante evoluzione come l'attuale". (ANSA).