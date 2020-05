Patuanelli, da Mittal aspetto piano serio e ambizioso

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il piano industriale di ArcelorMittal per il rilancio di Ilva "verrà presentato entro venerdì 5 giugno". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli nella sua relazione alla Camera riferendo quanto dichiarato ieri da .'a.d. Lucia Morselli al Tavolo ilva.

"Mi aspetto un piano industriale serio, ambizioso, lungimirante che non sia difensivo e conservativo e soprattutto che non metta in discussione l'esito dei complessi negoziati culminati con l'accordo dello corso 4 marzo". ha detto Patuanelli (ANSA).