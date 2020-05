Incendi in Salento, vigili domano fiamme

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono stati a lungo impegnati nelle operazioni di spegnimento di due incendi divampati sul litorale adriatico e su quello ionico, in provincia di Lecce. Il primo ha riguardato un vasto tratto di vegetazione sulla litoranea che collega Santa Cesarea a Porto Badisco, nell'area naturalistica del parco regionale Costa di Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase; l'altro in zona Palude Bianca a Gallipoli.

Sul posto hanno operato anche volontari della protezione civile e uomini delle forze dell'ordine. Nel tratto di costa a nord di Gallipoli è stato necessario l'intervento di un canadair. Le operazioni di spegnimento sono state ostacolate dal forte vento di tramontana che ha alimentato le fiamme. Non si registrano danni a cose o abitazioni. (ANSA).