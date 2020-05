EasyJet riprende voli da Bari e Brindisi

(ANSA) - BARI, 26 MAG - EasyJet riprende a volare in Italia dal 15 giugno, come ha annunciato il country manager Lorenzo Lagorio, e dal 16 giugno anche i suoi collegamenti giornalieri Bari-Milano Malpensa e il settimanale Brindisi-Ginevra, precisa Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, apprezzando come è stato affrontato il lockdown. L'auspicio è che presto possa ampliarsi l'offerta.

Aeroporti di Puglia ringrazia EasyJet e chi lo ha reso possibile: "Siamo convinti - sottolinea Onesti - che tutto ciò favorirà la ripresa dei flussi turistici" in Puglia, che ha investito per confermarsi "attrattiva anche in una fase di allarme sanitario. Invitiamo i passeggeri a tornare con fiducia sia in aeroporto che in volo, adottando in modo responsabile tutte le misure e i protocolli necessari".

"Siamo molto contenti di poter finalmente tornare a volare in Italia, anche se inizialmente con un numero ridotto di collegamenti", commenta Lagorio: "EasyJet continuerà a lavorare in sinergia con gli aeroporti e con le autorità". (ANSA).