Bari Open Space, piste ciclabili e arene

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Bari Open Space è il piano per la mobilità sostenibile e la vivibilità dello spazio pubblico che il Comune di sta mettendo a punto per ridisegnare la città in "questo tempo nuovo, segnato dall'emergenza Covid-19 e dalle necessarie misure di distanziamento sociale". Nuove aree pedonali, piste ciclabili "dipinte" sull'asfalto, arene per spettacoli all'aperto realizzate nelle piazze. E' questa la proposta, che sarà discussa nei prossimi giorni con i cittadini, lanciata dal sindaco Antonio Decaro durante una diretta Facebook. "La nostra vita negli ultimi mesi è cambiata - ha detto Decaro - e, insieme ad essa, deve cambiare la nostra città. Abbiamo utilizzato il tempo in cui la città si è fermata per ripensare modelli e spazi nuovi per muoversi e vivere la città". Il piano si compone di due tipi di interventi: "a muoversi" e "a stare". Il primo prevede, tra l'altro, di ampliare le Zone a sosta regolamentata (Zsr) per limitare gli spostamenti con i mezzi individuali, e attivare lo sharing di micromobilità elettrica. (ANSA).