Covid: 4 decessi e 9 nuovi contagi in Puglia

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Quattro decessi e nove nuovi contagi su 2.036 tamponi oggi in Puglia: è quanto viene rilevato dal bollettino della Regione Puglia. Dei 9 casi, 7 sono stati registrati in provincia di Brindisi, uno in provincia di Bari e un caso è ancora da attribuire. I 4 decessi, invece, sono avvenuti uno in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, uno in provincia di Lecce, uno riguarda un residente fuori regione; il numero delle vittime sale a 486. Le persone guarite sono 2.157, quelli in isolamento domiciliare 1.449, mentre i pazienti ricoverati negli ospedali sono 232.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 101.738 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.448. I pugliesi attualmente positivi al coronavirus sono 1.805.

