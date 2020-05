Ötzi e l'Uomo di Altamura a confronto

(ANSA) - BARI, 22 MAG - "L'Uomo di Altamura a confronto con Ötzi: museo, territorio e comunità". E' l'incontro con Angelika Fleckinger, direttrice del Museo Archeologico dell'Alto Adige, che ospita la mummia di 5.000 anni fa trovata ghiacciata sulle Alpi nel 1991. Storica e archeologa, è chiamata il 28 maggio alle 18:30, in diretta Facebook, per il quarto appuntamento di Paleocity, rassegna della Fondazione Fitzcarraldo e del Comune di Altamura. Per l'occasione, il caso dell'Uomo di Altamura - scheletro ancora più antico, risalente al Paleolitico, trovato intatto nella grotta Lamalunga della provincia di Bari nel 1993 - sarà messo a confronto con l'esperienza di Ötzi, rinvenuto con i suoi indumenti e l'equipaggiamento completo, vero e proprio testimone dell'età del Rame sulle montagne altoatesine.

Sono annunciati gli interventi anche di Mariastella Margozzi (Direzione Regionale Musei Puglia) e dell'archeologa Maria Piccarreta, soprintendente per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, oltre agli organizzatori. (ANSA).