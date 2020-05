Covid: Puglia; 27 nuovi casi e 4 decessi

(ANSA) - BARI, 22 MAG - Sono 27 i nuovi casi di infezione da coronavirus rilevati in Puglia su 2.113 tamponi refertati. Si tratta di un netto aumento rispetto agli ultimi sette giorni che, però, il professore Pierluigi Lopalco, capo della task force pugliese, spiega così: "Sei casi dei 27 registrati oggi dal bollettino epidemiologico sono riferiti a procedure di riallineamento degli archivi e sono dunque risalenti a casi diagnosticati nei mesi precedenti e riferiti a focolai già sotto controllo. I restanti 21 sono da distribuire negli ultimi 10 giorni, in particolare: 12 sono stati diagnosticati ieri e 3 oggi. Con questo si conferma che dal 10 maggio fino a ieri il numero di casi positivi si è mantenuto costante, con piccole variazioni, intorno al valore di 10 casi quotidiani". I 27 casi sono così suddivisi: 13 in provincia di Bari, 7 nel Brindisino, 3 nel Foggiano, due nel Leccese e 2 nella provincia di Taranto.

I decessi invece sono 4: uno in provincia di Bari, uno nella provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi. (ANSA).