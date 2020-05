Trapianto fegato, donna salva

(ANSA) - BARI, 21 MAG - Grazie alla collaborazione tra l'ospedale Perrino di Brindisi e il Policlinico di Bari è stato possibile salvare la vita a una donna che era stata messa in lista d'attesa nel pieno dell'emergenza Covid per un trapianto di fegato che è stato eseguito con successo. A dieci giorni dall'intervento la paziente, infatti, è in netto miglioramento.

Lo comunicano Pietro Gatti, direttore del reparto di Medicina interna dell'ospedale Perrino di Brindisi, e Maria Rendina, referente dell'Ambulatorio trapianti fegato del Policlinico.

"Circa un anno fa - spiega Gatti - nel reparto di Medicina è stata ricoverata una donna proveniente dal Pronto soccorso con grave cirrosi scompensata. Da allora si è proceduto con un lavoro di preparazione a un eventuale trapianto. Circa due mesi fa, in piena emergenza Covid, la donna è entrata in lista trapianti". Le sue condizioni peggioravano e quindi "si è proceduto all'immediato ricovero nel Policlinico di Bari" dove il trapianto è stato eseguito "dalla equipe del professor Luigi Lupo in regime di urgenza". (ANSA).