Coronavirus: oggi in Puglia 7 nuovi casi su 1.694 tamponi

(ANSA) - BARI, 21 MAG - Sette nuovi casi di contagio in Puglia su 1.694 tamponi eseguiti e nessun decesso. Sono i dati contenuti nel bollettino giornaliero emesso dalla Regione sull'epidemia di coronavirus. I sette casi sono così distribuiti: 4 nella provincia di Bari, 2 nel Brindisino e uno nel Foggiano. Il numero dei pazienti guariti sale a 2.096, mentre quelli ancora ricoverati negli ospedali sono 256. I pugliesi in isolamento domiciliare sono 1.453; dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 97.589 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.413, mentre attualmente risultano positive ancora 1.839 persone.(ANSA).