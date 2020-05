Festa con potenti mortaretti, assembramento nel Foggiano

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 19 MAG - Circa 300 persone hanno partecipato, senza mascherina, ai festeggiamenti non autorizzati per la Madonna del Soccorso, patrona di San Severo (Foggia), avvenuti ieri sera nel quartiere popolare Luisa Fantasia nonostante fossero sospesi per le norme contro il contagio da Covid19. Molti i video ripresi dai cellulari dei partecipanti e postati sui social media, che mostrano l'accensione di una "batteria", file di mortaretti molto potenti e pericolosi che la gente rincorre, come vuole la tradizione, man mano che esplodono.

Su facebook è apparsa anche la dedica di un video in omaggio a un boss di San Severo, detto "Coccione", ucciso due anni fa nella bottega di un barbiere. Si vede anche una volante della polizia, ma nelle immagini diffuse non appare alcun intervento di ordine pubblico.

Il sindaco di S.Severo, Francesco Miglio, ha informato il prefetto Raffaele Grassi, che ha definito "ingiustificabile" l'episodio, finito sul tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. (ANSA).