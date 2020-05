Covid: Puglia;2 morti e 10 nuovi contagi

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Dieci nuovi contagi e due decessi.

Sono i dati contenuti nel nuovo bollettino Covid-19 della Regione Puglia: oggi sono stati eseguiti 1.933 tamponi, e sono stati rilevati 7 nuovi casi nella provincia di Brindisi, uno nel Foggiano e un altro in provincia di Lecce; l'ultimo riguarda un paziente non pugliese. I due decessi sono avvenuti nella BAT e in provincia di Brindisi: salgono così a 473 le vittime del Coronavirus.

I pazienti guariti sono 1.982, mentre salgono nuovamente i ricoveri: ieri erano 176, oggi 269. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 93.834 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.396. Attualmente risultano positivi 1.941 pugliesi. (ANSA).