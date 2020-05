Primo volo WizzAir da Sofia, domani riapre aeroporto Bari

(ANSA) - BARI, 18 MAG - Riprenderà domani l'attività internazionale dell'aeroporto di Bari-Palese dopo lo stop dell'operatività a causa dell'emergenza Covid-19. Alle ore 15.35 - informa un nota di Aeroporti di Puglia - atterrerà il volo proveniente da Sofia della compagnia WizzAir. Il velivolo ripartirà alle 16.10.

In questi mesi lo scalo di Bari ha visto l'azzeramento quasi totale dei voli (ad oggi è operativo solo il volo Alitalia da e per Roma-Fiumicino), anche se è sempre stato operativo per i voli umanitari. (ANSA).