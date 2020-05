Fase 2: task force Puglia per regole apertura ristoranti

(ANSA) - BARI, 17 MAG - "Voglio rassicurare tutti i titolari delle attività economiche pugliesi: da giorni lavoriamo sulle bozze man mano predisposte dal governo per garantire a tutti i pugliesi un ritorno il più rapido possibile alla normalità e per consentire alle attività di ripartire e in totale sicurezza": lo scrive su facebook il governatore pugliese Michele Emiliano: venerdì scorso la Regione Puglia ha istituito un comitato tecnico-scientifico per permettere ai ristoratori pugliesi di riaprire in sicurezza, compito del gruppo di lavoro sarà quello di fissare le linee guida per la "fase 2".

"Lavoriamo a stretto a contatto con gli operatori e gli imprenditori - aggiunge Emiliano - e stiamo varando dei tavoli con tecnici appartenenti ai vari comparti come quello appena creato per la ripartenza del settore ristorazione, wedding ed entertainment, uno dei settori più importanti dell'economia pugliese". Il lavoro di confronto e di consultazione con tutte le associazioni di categoria inizierà la prossima settimana, il comitato formulerà delle proposte di misure igienico-sanitarie sia per gli esercenti che per i clienti che, poi, confluiranno in una ordinanza del governatore. Emiliano presiede il comitato, il vicepresidente è il professore Pierluigi Lopalco, segretario Serena Brandi. Fanno parte della task force anche chef stellati pugliesi, medici del lavoro e rappresentanti delle varie organizzazioni.(ANSA).