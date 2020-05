Covid: a Bari polizia sanifica strade

(ANSA) - BARI, 13 MAG - Agenti dei reparti mobili della polizia stanno sanificando le strade di Bari e della provincia Barletta-Andria-Trani utilizzando mezzi speciali impiegati solitamente per mantenere l'ordine pubblico, in grado di spruzzare migliaia di litri d'acqua a pressione. Saranno i poliziotti del IX Reparto Mobile di Bari a effettuare le operazioni, nell'ambito degli interventi per l'emergenza Coronavirus. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con i colleghi del IV Reparto Mobile di Napoli che hanno in dotazione il mezzo e lo hanno messo a disposizione per effettuare la sanificazione delle strade delle città di Bari e della BAT.

