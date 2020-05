Palagiustizia Bari, code e termoscanner

(ANSA) - BARI, 12 MAG - Coda di avvocati all'ingresso del Palagiustizia di piazza De Nicola, a Bari, nel primo giorno post-lockdown della giustizia barese. Nel palazzo dove hanno sede Tribunale civile e Corte di Appello un centinaio di persone, soprattutto legali, hanno affollato il cortile antistante dalle prime ore della mattina in attesa di entrare.

Tutti con mascherina e sottoposti, all'ingresso, a misurazione della temperatura da parte di un operatore della Croce Rossa. La stessa cosa avviene nel palazzo di via Dioguardi, al quartiere Poggiofranco, dove si svolgono le udienze penali e ha sede la Procura, ma dove l'affluenza è stata meno rilevante. Agli ingressi ci sono anche cartelli informativi che ricordano l'obbligo di indossare la mascherina e la distanza interpersonale minima di un metro da mantenere. Negli uffici giudiziari si entra, oltre che per le udienze convocate scaglionate per orari e con un numero di limitato di persone in base alla capienza delle aule, previo appuntamento telefonico o telematico.