Fase2:Bari;partita basket,400 euro multe

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Un gruppo di giovani baresi è stato multato perché stava giocando a basket nel Parco Perotti, sul litorale sud di Bari. Nel parco, fa sapere la Polizia locale, "sono stati registrati diversi assembramenti. Interrotta anche una partita di basket nonostante la zona fosse delimitata con transenne e nastro bicolore". Ogni ragazzo sorpreso nel parco ha ricevuto una multa di 400 euro per aver violato le prescrizioni sui divieti di assembramento. Sanzioni sono state contestate ad alcune persone che correvano molto vicine tra loro e senza mascherine. I controlli della Polizia locale di Bari hanno interessato, fin dall'alba, gli oltre quaranta chilometri di costa da Torre a Mare a Santo Spirito. Sul molo San Nicola, nel centro città, sono stati sanzionati acquirenti e pescatori in quanto non adottavano le misure di prevenzione e distanziamento sociale. In zona San Giorgio, sono stati multati alcuni cittadini intenti a lavorare pesce appena pescato. (ANSA).