Covid: Puglia;5 morti e 27 nuovi contagi

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Oggi in Puglia si sono registrati 5 decessi e 27 nuovi casi di infezione da coronavirus su un totale di 1.756 tamponi (ieri ne erano stati rilevati 30 su 1.919 test, e non si erano registrati decessi). I nuovi contagi sono così suddivisi: 22 in provincia di Bari, 1 nel Brindisino, 3 in provincia di Foggia e uno nel Leccese. I 5 decessi, invece, sono stati registrati 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia di BAT Complessivamente le vittime del coronavirus in Puglia sono 448.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 78.399 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.313, mentre i pugliesi attualmente contagiati sono 2.669. Le persone ricoverate in ospedale sono 377, quelle in isolamento domiciliare 1.816, i pazienti guariti 1.196. (ANSA).