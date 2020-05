Fase2:a Bari primi bagni,Decaro'cautela'

(ANSA) - BARI, 09 MAG - Stamattina le spiagge baresi, ancora formalmente chiuse per l'emergenza sanitaria, si sono popolate dei primi bagnanti: alcune persone, soprattutto nelle spiagge di 'Pane e pomodoro' e al waterfront di San Girolamo, hanno fatto un tuffo, altre si sono limitate a stare sul bagnasciuga a prendere il sole, mentre i più sportivi erano in acqua con surf e kitesurf. In tanti erano a passeggio sul Lungomare, anche famiglie con bambini, per lo più mantenendo le distanze di sicurezza e indossando le mascherine. Molti i runner che hanno approfittato della bella giornata per correre. Con l'allentamento del lockdown i controlli sono più complicati e la polizia municipale evidenzia che in tanti, se sanno di essere in un posto non consentito, appena vedono una pattuglia si disperdono. "Non ci assembriamo - avverte con un post su Facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro - ricordiamoci che è una libertà condizionata. Se non rispetteremo le restrizioni saremo costretti a richiudere tutto e chissà per quanto altro tempo ancora". (ANSA).