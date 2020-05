David: Bif&st,complimenti a vincitori,alcuni da noi premiati

(ANSA) - BARI, 09 MAG - Il Bif&st-Bari International Film Festival si congratula con tutti i vincitori dei Premi David di Donatello, in particolare con quei cineasti ai quali avrebbe dovuto conferire a marzo riconoscimenti loro attribuiti dalla giuria dei critici del festival cinematografico barese, rinviato a causa dell'emergenza Coronavirus: Marco Bellocchio, Matteo Garrone, Pierfrancesco Favino, Ficarra e Picone, Maurizio Braucci, Pietro Marcello, Massimo Cantini Parrini.

Sulle dati in cui potrebbe tenersi il Bif&st, il direttore del festival, Felice Laudadio, evidenzia che "è in corso una consultazione permanente fra i direttori dei maggiori festival italiani: quelle possibili per il Bif&st vanno da sabato 19 a sabato 26 settembre, anche in ragione della confermata disponibilità dei Teatri Petruzzelli, Piccinni e Margherita, nei quali la manifestazione dovrebbe svolgersi, una volta che essa venga autorizzata dalla Regione Puglia e dall'Apulia Film Commission".

"Se il Bif&st si potrà svolgere nel prossimo autunno - prosegue - troveremo il modo di consegnare i premi ai vincitori, fra i quali ricordo anche Roberto Benigni, Toni Servillo, Micaela Ramazzotti, Nicola Piovani, Pupi Avati, Marco D'Amore, Lorenzo Mattotti, Francesco Frigeri, pressoché tutti nelle cinquine dei David". "Siamo in attesa delle decisioni che entro la fine di maggio verranno prese dalla Mostra del Cinema - evidenzia Laudadio - e se il festival di Venezia si farà, come ci auguriamo, si potranno celebrare anche le altre manifestazioni fra le quali il Bif&st il cui programma, per le note ragioni di sicurezza sanitaria, dovrà essere ridotto rispetto al progetto originale che dal 21 al 28 marzo scorso prevedeva circa 200 film e un centinaio di altri eventi, fra i quali una grande retrospettiva dedicata a Mario Monicelli a 10 anni dalla sua scomparsa". (ANSA).