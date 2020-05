Covid: Puglia;30 nuovi casi e zero morti

(ANSA) - BARI, 09 MAG - Sono 30 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Puglia su 1.919 tamponi eseguiti; non si sono registrati invece decessi. Le trenta nuove infezioni sono state rilevate: 20 nella provincia di Bari; una nella Bat, 4 nella provincia di Brindisi e 5 in quella di Foggia. Il numero complessivo di vittime del coronavirus resta fermo a 443, i pazienti ricoverati sono 377, quelli guariti 1.114, mentre in isolamento domiciliare ci sono 1.844 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 76.643 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.286, mentre le persone attualmente ancora positive sono 2.729. (ANSA).