Covid: Puglia,ok raccolta funghi-tartufi

(ANSA) - BARI, 08 MAG - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato oggi una ordinanza con cui viene consentito da subito, alle persone munite di apposito permesso o tesserino di idoneità, di spostarsi nella regione per ricercare e raccogliere prodotti spontanei della terra, tra cui funghi e tartufi. "Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 - si legge in una nota della Regione - alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale è consentito lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra, quali piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi". (ANSA).