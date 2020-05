Covid: Puglia; 11 nuovi casi e 2 morti

(ANSA) - BARI, 08 MAG - Oggi in Puglia sono stati rilevati 11 nuovi casi di contagio da coronavirus su 1.928 tamponi effettuati: 5 in provincia di Bari, 5 nel Foggiano e uno nel Leccese. I decessi, invece, sono due: uno in provincia di Bari, un nella Bat. Dall'inizio dell'emergenza le vittime sono state 443. I pazienti guariti sono saliti a 1.080, mentre quelli ancora ricoverati in ospedale sono 382. I pugliesi in isolamento domiciliare sono 1.835. Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 74.724 test per un totale di 4.256 casi rilevati. I pugliesi attualmente positivi al Covid sono 2.733.

