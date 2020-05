Editoria: Martella,attenzione per crisi Gazzetta Mezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Seguiamo da tempo e con grande attenzione l'evoluzione della crisi della Gazzetta del Mezzogiorno. Gli sviluppi che ha assunto la vicenda nelle ultime settimane destano apprensione e legittima preoccupazione non soltanto tra i giornalisti e i lavoratori di questa rilevante testata, ma tra chiunque abbia a cuore il pluralismo dell'informazione e la ricchezza delle voci che lo alimentano quotidianamente sul territorio". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria e all'informazione Andrea Martella.

"Auspichiamo che prevalga nei prossimi giorni il senso di responsabilità da parte di tutti gli attori, a partire dalla proprietà, affinché si possano individuare soluzioni idonee a garantire il prosieguo dell'attività editoriale - prosegue la nota -. Far venire meno una voce storica e autorevole nel panorama informativo nazionale, come la Gazzetta del Mezzogiorno, soprattutto in questa fase rappresenterebbe una ferita grave per l'intero sistema dell'informazione". (ANSA).