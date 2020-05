Gazzetta Mezzogiorno verso liquidazione

(ANSA) - BARI, 06 MAG - Brutta notizia per la Gazzetta del Mezzogiorno: l'editore Mario Ciancio Sanfilippo "ha dichiarato al Cda uscente - scrive il CdR in prima pagina - la volontà di porre in liquidazione" la Edisud. E' la "nuova puntata - spiega il CdR - nella restituzione della Edisud Spa, editrice della Gazzetta, a Mario Ciancio Sanfilippo", dopo "la decisione del Tribunale di Catania di prorogare il cda dimissionario per far eseguire all'editore le nomine", ma "a seguito delle dimissioni del Consiglio" e "senza che la famiglia Ciancio avesse nominato i nuovi organi".

"Vergogna - dice il CdR -. Mario Ciancio Sanfilippo" è il "comandante che abbandona la nave": ieri, ancora "a sorpresa", ha "dichiarato al cda uscente la volontà di porre in liquidazione la società" di cui "ha tenacemente chiesto la restituzione al Tribunale di Catania, evidentemente con l'unico scopo di riabilitare - legittimamente - la sua immagine dopo le imputazioni per presunto concorso esterno in associazione mafiosa, in un processo ancora in corso". (ANSA).