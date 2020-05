Covid: Puglia,26 nuovi contagi e 5 morti

(ANSA) - BARI, 6 MAG - Sono 26 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia oggi su 1.816 tamponi effettuati, cinque invece i decessi. I nuovi casi sono così suddivisi: 4 nella provincia di Bari; uno nella Bat, 7 nel Brindisino, 9 nel Foggiano, due nel Leccese e 3 in provincia di Taranto. I decessi si sono registrati: 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto; salgono così a 438 le vittime del coronavirus pugliesi. Ad oggi risultano guarite 855 persone, i pazienti ricoverati in ospedali sono 401, in continuo calo, mentre stabile il numero di persone in isolamento domiciliare, 1.914. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 70.944 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.196.

