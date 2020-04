Rogo 4.000 cassoni ortaggi nel Foggiano

(ANSA) - CARAPELLE (Foggia), 30 APR - Un incendio ha distrutto 4.000 cassoni in plastica per la raccolta di ortaggi all'interno della cooperativa agricola Natura Daunia a Carapelle, nel Foggiano. Al momento i tecnici dei Vigili del Fuoco non hanno potuto accertare se si è trattato di un incendio doloso. Nessuno è rimasto ferito. A quanto si apprende, l'ammontare dei danni è in corso di quantificazione. Le cassette erano stipate nel piazzale esterno della società agricola. Due squadre di Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme in meno di due ore.

I Carabinieri hanno ascoltato il titolare dell'azienda agricola, che ha detto di non aver mai ricevuto minacce o richieste di estorsione. Gli investigatori non escludono possa trattarsi di un 'dispetto' di altri agricoltori. L'area dove erano stoccati i contenitori non è controllata da videosorveglianza. Le fiamme non hanno intaccato i capannoni aziendali.