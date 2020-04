Fase 2: stilista brucia 9 abiti da sposa

(ANSA) - VEGLIE (LECCE), 30 APR - Per protesta contro le ultime disposizioni governative, questa mattina Pietro Demita, stilista titolare della Diamond Couture di Veglie, ha dato fuoco a nove abiti da sposa della sua ultima collezione primavera-estate. E' stato lo stesso stilista salentino, che produce artigianalmente abiti da sposa e da cerimonia, a far conoscere il suo gesto su Facebook, dopo aver bruciato i preziosi e voluminosi abiti nel retro del magazzino, in modo protetto su terreno privato. "Ho dato fuoco alle mie creazioni, al frutto del mio talento - spiega al telefono lo stilista salentino - per dare un segnale forte di protesta nei confronti di uno Stato che ha ignorato il nostro mondo, quello del wedding. Nessuna data, nessuna citazione nelle ultime disposizioni governative riguardanti la Fase 2.