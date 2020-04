Alleanza contro Povertà, 'aiuti urgenti'

(ANSA) - BARI, 29 APR - "Misure specifiche e straordinarie, in aggiunta al Reddito di cittadinanza già cresciuto nel numero di domande del 10%, e al Reddito di dignità 3.0 che va immediatamente conclusa e approvata nella versione aggiornata".

Sono alcune delle richieste che Alleanza contro le Povertà Puglia ha rivolto alla Regione e al governo "per prendere in carico - precisa in una nota - una platea di nuovi poveri da Covid 19, che consegna inedite richieste e nuovi bisogni". "La Giunta regionale e le proprie strutture - si legge in un comunicato di Alleanza contro le Povertà - stanno operando per dare risposte e sostegno ai pugliesi con grande senso di responsabilità e di servizio e con uno sforzo economico che è già straordinario. Ma non si può solo guardare alle imprese, verso le quali diverse e articolate pure sono le risposte nazionali e regionali poste in essere". "Oggi - prosegue l'associazione - con le disponibilità dei fondi comunitari, si può agire verso altre emergenze sociali, a partire da un supporto per interventi educativi extracurriculari. Bisogna quindi nei confronti delle persone in difficoltà osare di più e predisporre adeguate risorse economiche". Per Alleanza contro le Povertà occorrono "anche percorsi abilitanti capaci di creare le condizioni per accedere al lavoro ed alla piena dignità sociale: non servono azioni caritatevoli di facciata, ma concrete prese in carico ed assunzioni di responsabilità affinché nessuno rimanga escluso". "Ora più che mai - conclude - è indispensabile fare anche scelte strategiche" anche per non "rischiare di far cadere nelle mani della criminalità organizzata questa umanità disperata".