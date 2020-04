Coronavirus: oggi solo 10 nuovi casi positivi, 6 i decessi

(ANSA) - BARI, 27 APR - Sono solamente 10 i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati oggi in Puglia su 984 tamponi refertati; i decessi, invece, sono sei: 2 in provincia Brindisi, 2 nel Tarantino e due nel Foggiano. I nuovi contagi sono così distribuiti: 3 nella provincia di Bari; 2 nella Bat, 2 nel Brindisino, 3 nel Foggiano. Complessivamente sono 3.958 i contagiati in Puglia, i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 405. Attualmente negli ospedali sono ricoverati 500 pazienti , i guariti sono 641, mentre 1.797 pugliesi sono in isolamento domiciliare. (ANSA).