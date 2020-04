Papa dona ventilatori polmonari al Fazzi di Lecce

(ANSA) - BARI, 23 APR - Due ventilatori polmonari e dispositivi di protezione individuali donati da Papa Francesco e destinati all'ospedale Vito Fazzi di Lecce sono stati consegnati in piazza Duomo all'arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia, dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico.

Si tratta di uno dei regali fatti dal Papa a tre ospedali in occasione del suo onomastico. A beneficiarne anche i nosocomi della città di Suceava, in Romania, focolaio di coronavirus nel Paese, dove sono giunti cinque respiratori di ultima generazione, e l'ospedale di Madrid che ha ricevuto tre ventilatori polmonari. (ANSA).