Fiamme dolose a palazzo e 4 auto Puglia

(ANSA) - BARI, 20 APR - Sono quasi certamente di natura dolosa i due incendi che la notte scorsa hanno danneggiato l'auto di un commerciante nel Foggiano e altre tre vetture a Gravina, nel Barese, dove le fiamme in via Guida hanno colpito anche un palazzo.

"Gravina va salvata dal Coronavirus, ma anche dai balordi!", scrive su Facebook il sindaco Alesio Valente che, parlando di incendio doloso e confidando nelle forze dell'ordine, si è appellato alla cittadinanza: "Se qualcuno ha visto qualcosa, si faccia sentire: non è tempo di silenzi, ma di solidarietà ed impegno".

A Lucera (Foggia) il bersaglio è stato l'auto di un commerciante di telefonia, un'Audi A6, parcheggiata sotto casa in via Ferrone. Ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini anche attraverso le telecamere della zona, ha detto di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. A quanto si apprende è stato un passante che, notate le fiamme, ha allertato il proprietario, che le ha spento da solo. L'incendio ha danneggiato solo una parte del vano motore. (ANSA).