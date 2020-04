Covid: Rsa Puglia,riprendete vostri cari

(ANSA) - BARI, 20 APR - "Aiutateci, non sappiamo più come fare, non possiamo resistere così a lungo, venite a riprendervi i vostri cari, se potete, riportarteli nelle vostre case, abbiate cura personalmente di loro, oppure venite qui nelle residenze ad aiutarci, in barba ai divieti ma consapevoli che porterete il virus, fate la vostra scelta nel silenzio assoluto delle istituzioni che parlano con le loro circolari". E' l'appello che lancia Fabio Margiglio, presidente regionale di Assoap, l'associazione delle strutture socio assistenziali pugliesi. In una lettera inviata alla stampa, Margiglio evidenzia che anche qualora si dovesse continuare "a negare le visite ai parenti" il "virus entrerà attraverso il personale asintomatico che man mano ricomincerà a vivere, ad uscire, a vedere altra gente". Le Rsa e Rssa sono finite al centro di alcune inchieste delle Procure dopo i contagi diffusi e i decessi che si sono registrati tra ospiti e personale.