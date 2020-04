Coronavirus: controlli Asl in Rsa nel Tarantino, un positivo

(ANSA) - TARANTO, 18 APR - Su disposizione della Regione Puglia, l'Asl di Taranto ha avviato controlli sulle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e Rssa (Residenze sociosanitarie assistenziali) della provincia per "verificare la predisposizione di tutte le misure necessarie per arginare la diffusione del contagio da Coronavirus, valutare la disponibilità e il corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e constatare la rispondenza delle modalità di gestione di eventuali casi sospetti alle procedure stabilite dai protocolli nazionali e regionali". Lo rende noto l'Azienda sanitaria, precisando che solo in una Rssa "si è verificato il caso di un paziente risultato positivo al tampone, che è stato prontamente gestito, senza alcuna conseguenza per gli altri ospiti e per gli operatori".

In tale struttura, si aggiunge, "tutti gli operatori sono stati sottoposti a tampone, con risultato negativo.

Nelle altre strutture i tamponi sono stati effettuati solo nei casi sospetti ma, ad oggi, non è stata rilevata alcuna positività". L'Asl ha effettuato verifiche su nove Rssa convenzionate, quattro Rsa convenzionate e sette tra Rssa e Rsa private. (ANSA).