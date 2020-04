Coronavirus: oggi 8 decessi e 69 nuovi contagi in Puglia

(ANSA) - BARI, 17 APR - Oggi in Puglia ci sono stati 8 decessi di pazienti contagiati dal coronavirus, sono 69 invece i nuovi casi di infezione, di cui 27 nella sola provincia di Foggia e 21 in quella di Bari. Gli otto decessi si sono registrati: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, uno in provincia di Lecce. Le persone vittime del coronavirus in Puglia sono 307, i pazienti guariti 364, quelli ancora ricoverati 652, mentre i pugliesi in isolamento a casa sono 1.368. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 38.278 test, 3.327 le positività rilevate.(ANSA).