A.Mittal: cade bozzello, nessun ferito

(ANSA) - TARANTO, 17 APR - Nel reparto FNA 2 (Finitura nastri) dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto nel pomeriggio di oggi è caduto il bozzello del carroponte numero 15 per cedimento delle funi durante lo svolgimento di alcune attività lavorative. Lo rende noto il coordinamento di fabbrica della Fim Cisl, precisando che non si registrano feriti. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno chiesto un incontro all'azienda, fissato per lunedì, per avere chiarimenti in merito alle cause dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità. (ANSA).