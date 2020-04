Coronavirus: morte due anziane in Rsa Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 16 APR - Due anziane ultranovantenni ospiti della Rssa (Residenza socio sanitaria assistenziale) "Il Focolare" di Brindisi sono morte nelle scorse ore. Una delle due è risultata positiva al coronavirus, sull'altra sono in corso accertamenti. Entrambe avevano patologie pregresse. Lo conferma il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, che nei giorni scorsi ha preso in carico la gestione sanitaria della struttura privata, in collaborazione con i responsabili.

In tutto sono 102 le persone contagiate dal Covid-19 all'interno della casa di riposo: 59 ospiti e 43 operatori. In queste ore sono state ricoverate in ospedale 6 persone, si sta valutando lo spostamento di altri ospiti non contagiati in una diversa struttura e la predisposizione di percorsi dedicati per quanti dovranno essere curati all'interno dell'istituto, tutti asintomatici.