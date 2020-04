A.Mittal: terzo operaio positivo al Covid-19

(ANSA) - TARANTO, 16 APR - Un terzo lavoratore del reparto Pgt (Produzione gas tecnici) dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è risultato positivo al Coronavirus al terzo tampone, dopo due negativi. E' asintomatico e in quarantena domiciliare, come il secondo operaio risultato positivo. Il primo, che fu ricoverato alla fine di marzo, è guarito ed è tornato a casa nei giorni scorsi. C'è un quarto lavoratore, addetto ai convertitori dell'Acciaieria 2, che è stato ricoverato all'ospedale Moscati (Centro Covid) il giorno di Pasqua con sintomi sovrapponibili al Coronavirus, ma i primi due tamponi hanno dato esito negativo ed è in attesa del terzo. Gli è stata diagnosticata una polmonite e sono in corso altri accertamenti. (ANSA).