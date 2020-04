Coronavirus: Emiliano, Concertone Notte Taranta? Difficile

(ANSA) - BARI, 15 APR - Per il governatore pugliese, Michele Emiliano, l'estate prossima, in Puglia, "sarà difficile dare vita ai grandi eventi, concerti". Ad esempio, ha detto parlando a Mattino Cinque, per quanto riguarda il concertone della Notte della Taranta "non so se ci saranno le condizioni, anzi è poco probabile che ci siano le condizioni per mettere insieme 200mila persone. Dobbiamo trovare il modo per mantenere viva l'attività della festa della Taranta, sarà importante. Invito tutti gli artisti a farsi venire delle idee innovative perché potremmo trasformare questo evento in uno show attraverso altri mezzi".

