In fiamme vivaio in campagne Andria

(ANSA) - ANDRIA, 14 APR - Un incendio di vaste dimensioni, nella tarda serata di ieri, ha distrutto il capannone di un vivaio nelle campagne di Andria, in contrada Monachelle. Il vivaio, a quanto si apprende, era sottoposto a sequestro giudiziario. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. A far scoprire il rogo è stato il cattivo odore sprigionato, arrivato nella zona industriale di Barletta. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche gli agenti del nucleo ambientale dei vigili urbani di Barletta insieme con il sindaco Cosimo Cannito e l'assessore all'Ambiente, e i vigili urbani di Andria. Tre giorni fa, sempre a causa del cattivo odore sprigionato dal materiale in fiamme, era stato scoperto un altro incendio in un oliveto a ridosso della zona industriale, nel quale stavano bruciando anche oli, su un fronte lungo oltre 100 metri scavato nel terreno.